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طريقة التخلص من التعليقات المسيئة على منشوراتك في «انستقرام»

طريقة التخلص من التعليقات المسيئة على منشوراتك في «انستقرام»
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تواصل – فريق التحرير :

كثيرًا ما يتعرض مستخدمو إنستغرام إلى ضغوط تَشمل الإساءة من قبل الآخرين في تعليقات مؤذية على صورهم، ما يدفعهم إلى حذف حسابهم سواء بشكل نهائي أو مؤقت ، لكن الآن لن تضطر لفعل ذلك، حيث تقدم لك منصة إنستاجرام مجموعة من الأدوات التي تتيح لك حظر التعليقات المسيئة بسهولة ، وفقاً للبوابة العربية للتقنية.

إليك كيفية منع التعليقات المسيئة على منشوراتك بسهولة:

• انتقل إلى تطبيق إنستغرام في هاتفك سواء يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو iOS.
• انتقل إلى حسابك الشخصي من خلال الضغط على صورتك التي تظهر في الزاوية السفلية اليمنى.
• اضغط على أيقونة الخطوط الثلاث الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى للوصول إلى القائمة الجانبية، ثم اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

• اضغط على خيار (الخصوصية) Privacy.
• ضمن قسم (التفاعلات) Interactions، اضغط على خيار (التعليقات) Comments.
• ستجد الخيار الأول الذي يحمل اسم (إخفاء التعليقات المسيئة) Hide Offensive Comments مُعفل افتراضيًا، وهي ميزة تقدمها إنستغرام لاكتشاف التعليقات غير المرغوب فيها أو غير اللائقة قبل أن تصل إليك وتحظرها حيث تعتمد في عملهعا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقوم بحظر التعليقات المسيئة على منشوراتك، والردود غير اللائقة التي قد تتلقاها على قصصك، وكذلك حظر التعليقات المسيئة أثناء البث المباشر.

• ولكن هذه الميزة وحدها لن تكون حلًا فعالاً في كل مرة، وقد تستمر بعض التعليقات المسيئة في الظهور، وذلك لأن خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تُشغلها تستمر في التعلم بناءً على ما تحدده أنت والمستخدمون الآخرون.

• لذلك فإن الخيار الثاني الذي يُسمى (التصفية اليدوية) Manual Filter هو الحل المناسب، حيث يتيح لك إمكانية اختيار الكلمات أو العبارات التي تُعتبر مسيئة. وإذا اكتشفت منصة إنستغرام تعليقًا يحتوي على أي منها، فستقوم بحظره.

• بمجرد تفعيل خيار (التصفية اليدوية) Manual Filter من خلال الضغط على زر التبديل الذي يوجد بجواره، سيظهر لك حقل نص يمكنك إدخال الكلمات التي لا تريد رؤيتها في التعليقات، وإذا كنت تخطط لإضافة أكثر من واحدة، فلا تنسَ فصلهم بفاصلات.

• كما تدعم الميزة اللغة العربية لذلك يمكنك إدخال الكلمات التي لا تريد رؤيتها في التعليقات باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو بكليهما حسب رغبتك.

• يوجد خيار ثالث أيضًا يُسمى (تصفية معظم الكلمات التي تم الإبلاغ عنها) Filter Most Reported Words، حيث سيؤدي تفعيله إلى حظر جميع التعليقات التي تتضمن الكلمات والعبارات التي غالبًا ما تكون موجودة في التعليقات التي يبلغ عنها المستخدمون باعتبارها مسيئة أو غير مرغوب فيها.

كيفية الإبلاغ عن التعليقات المسيئة:

• للإبلاغ عن تعليق في إنستغرام سواء كان هذا التعليق على منشور خاص بك أو منشور يظهر في صفحتك الرئيسية، كل ما عليك فعله هو الضغط طويلًا على تعليق حتى تظهر لك أيقونة علامة تعجب في الزاوية العلوية اليمنى.

• اضغط على أيقونة (علامة التعجب)، ثم اضغط على خيار (الإبلاغ عن هذا التعليق) Report This Comment.

• سيظهر لك خياران، هما: (مزعج) it’s spam، أو (غير مرغوب فيه) it’s inappropriate، حدد الخيار الذي تراه مناسبًا.

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