«النيابة» تحقق مع محام تورط في استغلال عمله للتوسط بوقائع رشاوي

تواصل – فريق التحرير:

قررت النيابة العامة إحالة محام إلى القضاء، ،لإثبات ما أسند إليه من اتهام وإيقاع العقوبة عليه، بعد استكمالها إجراءات التحقيق معه بشأن اتهامه باستغلال عمله في التوسط بوقائع رشاوى.

ومن جانبها، قررت لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل، إيقاف محامٍ لمدة 6 أشهر لثبوت مخالفته نظام المحاماة، وذلك عقب سماع أقواله ودفوعه، كما أبلغت الوزارة كافة المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة بالقرار، وفقاً لـ”عكاظ”.

وكشفت هيئة المحامين عن تلقيها 47 شكوى تتعلق بمحامين، منها 22 شكوى تحت الدراسة، كما أشارت خلال تقرير إحصائي إحالتها 9 من الشكاوى لجهة الاختصاص خلال الربع الثاني من العام الجاري.