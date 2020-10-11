الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«النيابة» تحقق مع محام تورط في استغلال عمله للتوسط بوقائع رشاوي

«النيابة» تحقق مع محام تورط في استغلال عمله للتوسط بوقائع رشاوي
0

تواصل – فريق التحرير:

قررت النيابة العامة إحالة محام إلى القضاء، ،لإثبات ما أسند إليه من اتهام وإيقاع العقوبة عليه، بعد استكمالها إجراءات التحقيق معه بشأن اتهامه باستغلال عمله في التوسط بوقائع رشاوى.

ومن جانبها، قررت لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل، إيقاف محامٍ لمدة 6 أشهر لثبوت مخالفته نظام المحاماة، وذلك عقب سماع أقواله ودفوعه، كما أبلغت الوزارة كافة المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة بالقرار، وفقاً لـ”عكاظ”.

وكشفت هيئة المحامين عن تلقيها 47 شكوى تتعلق بمحامين، منها 22 شكوى تحت الدراسة، كما أشارت خلال تقرير إحصائي إحالتها 9 من الشكاوى لجهة الاختصاص خلال الربع الثاني من العام الجاري.

مواد ذات صلة

«النيابة»: 4 إجراءات لتقويم المتهم حال الاشتباه بمرضه نفسياً أو عقلياً

«النيابة»: 4 إجراءات لتقويم المتهم حال الاشتباه بمرضه نفسياً أو عقلياً

“النيابة العامة”: السجن 64 عاماً للمتورطين بقضية سرقة صراف حي الجزيرة بالرياض

“النيابة العامة”: السجن 64 عاماً للمتورطين بقضية سرقة صراف حي الجزيرة بالرياض

النيابة العامة توضح عقوبة انتحال صفة «المحامي»

النيابة العامة توضح عقوبة انتحال صفة «المحامي»

مصونة بضمانات عالية.. «النيابة» تحدد ضوابط مراقبة المراسلات والمحادثات الهاتفية

مصونة بضمانات عالية.. «النيابة» تحدد ضوابط مراقبة المراسلات والمحادثات الهاتفية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>