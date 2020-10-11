الرياض.. مطالبات بضبط قائد شاحنة يسير بسرعة جنونية على الطريق (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق قيام قائد شاحنة بالسير بسرعة جنونية على أحد الطرق في الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه مواطن، بكاميرا هاتفه الجوال السرعة التي كان يسير بها قائد الشاحنة معرضا حياته وحياة قائدي المركبات للخطر.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المختصة ضبط قائد الشاحنة واتخاذ ما يلزم بحقه وفقا للنظام للحد من هذه الممارسات الخطيرة على الطرق.