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هل أخذ تطعيم «الإنفلونزا الموسمية »كل عام يضعف المناعة؟ «الصحة» تجيب

هل أخذ تطعيم «الإنفلونزا الموسمية »كل عام يضعف المناعة؟ «الصحة» تجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام، لا يضعف المناعة وإنما العكس يزيد من مناعة الجسم ضد هذا الفيروس.

وأضافت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، لو كان التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية يضعف المناعة لما كانت التوصية بأخذه.

وكانت وزارة الصحة قد حذرت في وقت سابق من خطورة الإنفلونزا الموسمية على صحة الجسم، داعيةً الجميع إلى المبادرة للتطعيم ضدها فورًا في المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة.

 

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