“آبل” تضيف نقطة تحذير جديدة تكشف التجسس على الهاتف

تواصل – وكالات :

كشف تقرير نشرته جريدة “ذا صن” البريطانية، أن آخر تحديث طرحته شركة “آبل” لهواتف “آيفون” تم فيه إضافة “نقطة تحذير” جديدة تنبه المستخدم كلما تم تنشيط الميكروفون أو الكاميرا.

وبحسب التقرير فإن “هذا يعني أنه إذا كان أي تطبيق يقوم بتسجيلك خلسة فستعرف ذلك على الفور”، مشيراً إلى أن “هذا جزء من تحديث الآيفون الجديد، حيث في النسخة الجديدة من نظام التشغيل الجديد والتي تحمل اسم (iOS 14) ستظهر نقطة خضراء في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة عند تنشيط الكاميرات، أما إذا تم تنشيط الميكروفون فسوف يكون اللون برتقاليا” ، بحسب العربية نت .

ومن خلال التمرير السريع إلى مركز التحكم الخاص بك، ستتمكن من رؤية تفاصيل حول التطبيق الذي يستخدم الميكروفون، بحسب ما توفر من معلومات عن نظام التشغيل المحدث.

وتؤكد الصحيفة في تقريرها أنه “في حال الشك بوجود شيء ما، فيجب على المستخدم التحقق من أذونات التطبيق في الإعدادات، حيث بإمكان المستخدم رفض وصول تطبيقات معينة إلى الميكروفون أو الكاميرا، كما يمكن حذف أي تطبيق يشك فيه المستخدم أو يسبب له القلق”.

وقالت شركة أبل الأميركية إن “الخصوصية هي حق أساسي من حقوق الإنسان وهي جوهر كل ما نقوم به”.