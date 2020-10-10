«حساب المواطن» يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر

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أعلن برنامج حساب المواطن، قبل قليل، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، على أن يستمر إيداع الدعم حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع الشهر الماضي 1.9 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ 34 لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.5 مليون ريال.

وبذلك يصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته حتى الدفعة الـ 34 أكثر من 80.5 مليار ريال منها 556 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وكان البرنامج قد أعلن في وقت سابق بدء تطبيق تعديل ضوابط الدعم والتي تشمل الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

ولفت “حساب المواطن” إلى أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد ودخل الأسرة وأعمارهم.