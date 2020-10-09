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“النيابة العامة”: السجن 64 عاماً للمتورطين بقضية سرقة صراف حي الجزيرة بالرياض

“النيابة العامة”: السجن 64 عاماً للمتورطين بقضية سرقة صراف حي الجزيرة بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن فريق الادعاء العام في النيابة العامة أقام الدعوى الجزائية العامة في قضية “سرقة صراف حي الجزيرة” أمام المحكمة الجزائية بالرياض ضد المتورطين بارتكابها.

وقد أسفرت نتائج المرافعة على استصدار أحكام بحق الجناة تقضي بادانتهم بالسرقة وغسل الأموال والحكم عليهم بالسجن لمدد يصل إجمالها لـ64 سنة، ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم الذي يقدر بـ700 ألف ريال من متحصلات جرائم غسل أموال، وإلزامهم بإعادة قيمة المبلغ المسروق الذي يقدر بـ (مليون وأربعمائة ألف ريال) ومصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة.

وأضاف المصدر أن التحقيقات في النيابة العامة أثبتت أن خلف جريمة تفجير الصراف الآلي بحي الجزيرة في مدينة الرياض يوم الجمعة الموافق  ٢٠-٦-١٤٤١هـ تشكيل عصابي مكون من 11 شخص من جنسيات مختلفة، مضيفا أن العقوبات المشار إليها صدرت بحق مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية، وسيكون الإبعاد مصير الوافدين بعد إنهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم ومنعهم من دخول المملكة.

وأضاف المصدر أنه تم إحالة طلبات الاسترداد الصادرة من دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة بحق بقية المتهمين الهاربين لملاحقتهم عبر الإنتربول الدولي. مشددا على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة في هذا الشأن.

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