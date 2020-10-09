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«البنوك» تحذر من 5 مخاطر لاستخدام البطاقة الائتمانية

«البنوك» تحذر من 5 مخاطر لاستخدام البطاقة الائتمانية
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تواصل – فريق التحرير :

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية ، أن هناك مخاطر قد تحدث عند استخدام البطاقة الائتمانية بطريقة غير مدروسة ، من شأنها أن تؤثر على سجل حامل البطاقة الائتمانية، وعلى قدرته في تسديد ديونه، وإدارة التزاماته وشؤونه المالية الأخرى.

وأشارت إلى أنه من أبرز هذه المخاطر هي إساءة استخدام بطاقة الائتمان من قبل الغير إذا لم يتم الحفاظ عليها، وتسديد مبالغ إضافية كرسوم في حال تأخر السداد وفي حال تسديد جزء من المبلغ.

وأكدت أن البطاقة الائتمانية يمكن أن تكون أداة سهلة تشجع على الاستهلاك إذا لم يتم التحكم في استخدامها والتعامل معها بوعي ومسؤولية، كما أنها معرضة للضياع أو السرقة واستخدامها من قبل شخص آخر، مؤكدة أن البطاقة الائتمانية تعد من الأدوات المالية التي تتطلب متابعة مستمرة وإدارة سليمة، والتزام بتواريخ السداد.

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