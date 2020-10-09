الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

خطيب المسجد النبوي: اتقوا الله بالتقرب إليه بما يرضيه وهجر ما يغضبه ويؤذيه

خطيب المسجد النبوي: اتقوا الله بالتقرب إليه بما يرضيه وهجر ما يغضبه ويؤذيه
0

تواصل – فريق التحرير:

ذكر فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي في خطبة الجمعة اليوم : أن اتقوا الله بالتقرب إليه بما يرضيه و هجر ما يغضبه ويؤذيه فما احسن عاقبة المتقين و ما أسوأ عاقبة المفسدين، فكونوا ممن سلك سبيل النجاة.

واستهل فضيلته الخطبة بقوله : إن الله خلق هذا الكون وأودع فيه كل ما يحتاجه المكلف من أرزاق ومتاع وزينه ومال ودواب وغير ذلك وذلل الكون وسخره كله للمصالح الخلق ومنافعهم، وإن الله لهذا الكون في كماله وجماله ووفائه التام بمقومات الحياة كلها لكل من هو على الأرض، وفي كثرة منافعه و تنوعها لمن تسخير الأسباب لبقاء الحياة، ثم قال فضيلته في قول الله تعالى في كتابه ( ولاتفسدوا في الأرض بعد اصلاحها) أي بعد إصلاح الرسل لها بالكتب المنزلة، وأنه قد أخبرنا عز وجل بأنه لم يخلق هذا الكون عبثًا و لم يتركه سدى ولم يجعله مهملا، وأنه قد أرسل الرسل وآخرهم سيدهم محمد ﷺ لإصلاح الأرض بالطاعات و تطيهرها من الشرك والموبقات.

كما أمر الله المرسلين عليهم الصلاة و السلام بالتمتع لما احل الله في الحياة من الطيبات و أن يداوموا على الطيبات التي لا تصلح الأرض إلا بها

وعن النبي ﷺ قال : ” لا تحقرن من المعروف شيئًا و إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق”، وقال الله جل جلاله في كتابه العزيز { إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا}.

واختتم فضيلته الخطبة بالإشارة إلى أن يا أيها المؤمنون اتخذوا هذا الكون زمانًا ومكانًا للطاعات و أما من لا يؤمن بالله و اليوم الآخر وكفر فأتخذ هذا الكون زمانًا ومكانًا للشهوات والمحرمات والمتع الزائلة واقترف السيئات واعظم السيئات، و أن الذنوب الكبائر تأتي في عظم الإجرام بعد الشرك بحسب مفسدة الذنب وكل معصية ظلم بها العبد نفسه بينه وبين الله و تاب منها غفرها الله له، أما المظالم بين العباد فلا يغفرها الله حتى يعطي المظلوم حقه، ولو سلم احد من استيفاء الحقوق في المظالم لسلم المؤمنون الأبرار من استيفاء حقوق المظالم بينهم.

مواد ذات صلة

«الشيخ الشريم» في خطبة الجمعة: مفهوم كف الأذى أعم من حصره في من صدر منه الأذى

«الشيخ الشريم» في خطبة الجمعة: مفهوم كف الأذى أعم من حصره في من صدر منه الأذى

شاهد.. تلاوة خاشعة للشيخ «أحمد بن طالب» من صلاة الفجر بالمسجد النبوي

شاهد.. تلاوة خاشعة للشيخ «أحمد بن طالب» من صلاة الفجر بالمسجد النبوي

شاهد.. تلاوة خاشعة للشيخ «أحمد بن طالب» في صلاة الفجر بالمسجد النبوي

شاهد.. تلاوة خاشعة للشيخ «أحمد بن طالب» في صلاة الفجر بالمسجد النبوي

خطيب «المسجد النبوي»: من أوامر الله السمع والطاعة ولزوم الجماعة

خطيب «المسجد النبوي»: من أوامر الله السمع والطاعة ولزوم الجماعة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>