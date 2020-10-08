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رصد 11 شارعاً أقفلها مقاولون بمواد البناء في الطائف .. و«الأمانة» تتدخل

رصد 11 شارعاً أقفلها مقاولون بمواد البناء في الطائف .. و«الأمانة» تتدخل
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تواصل – واس

طبقت أمانة الطائف إجراءات صارمة بحق عدد من المخالفين أقفلوا عدداً من شوارع حي الوسام بمواد البناء والإنشاء، وأعادت بلدية غرب الطائف الفرعية فتح الشوارع المغلقة.

وحذرت الأمانة المقاولين وملاك الأراضي والعقارات من إقفال الشوارع النافذة بمواد البناء، مشيرة إلى أن فرق العمل البلدية ستقوم بإيقاف العمل وتطبيق الغرامات الرادعة على المخالفين وملاك العقارات, إضافة إلى إلزامهم بتوفير حاويات لنقل المخلفات، مشيرة إلى أن الجولات الرقابية على الأحياء السكنية الجديدة بالطائف أسهمت في تصحيح مخالفات البناء وإلزام المقاولين والملاك بتطبيق الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة الجميع.

وبينت الأمانة أن استغلال الشوارع في أعمال البناء يسهم في إتلاف طبقات الشوارع, حيث يتم إغراق الشوارع بالماء ومواد البناء في طور التجهيز التي تتسبب في انهيار التربة وإتلاف الإسفلت وتصدع الأرصفة, مؤكدة أن فرق متابعة البناء والتعديات بالفروع البلدية مستمرة في تنفيذ الدوريات الرقابية لضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها في جميع المواقع داخل المدينة والضواحي والمخططات الجديدة.

وكانت الفرق الرقابية رصدت 11 موقعاً أُقفلت الشوارع بها مما تسبب في إرباك الحركة المرورية وإتلاف الطبقة الإسفلتية للشوارع، حيث يعمد العديد من مقاولي البناء إلى تجهيز المواد خارج إطار المنشأة مما يتسبب في إتلاف الطبقة الإسفلتية وتشويه المظهر العام وإبقاء مخلفات البناء بمحيط الموقع.

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