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«الحصيني» يتوقع انخفاضاً تدريجياً لدرجات الحرارة على معظم المناطق

«الحصيني» يتوقع انخفاضاً تدريجياً لدرجات الحرارة على معظم المناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقع الباحث في الطقس عبد العزيز الحصيني، انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع من اليوم الخميس وحتى السبت، وذلك بواقع ثلاث إلى خمس درجات مئوية على معظم المناطق.

وأوضح الحصيني أن الأجواء بدايةً من غدٍ الجمعة، ستشهد انخفاضاً ملحوظاً وتدريجياً في الحرارة يتراوح بين أربع إلى خمس درجات مئوية، مبيناً أن التأثير الأكبر سيكون على منطقة حائل، ويليها القصيم والرياض.

ونصح بارتداء الملابس الشتوية الخفيفة خارج المدن في معظم المناطق بدايةً من منتصف الليل بإجازة نهاية الأسبوع الجاري، على أن يستثنى من ذلك مناطق مكة والمدينة وجازان.

وتوقع أن يشهد طقس نهاية الأسبوع أمطاراً متفاوتة خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة والباحة، وعسير وجازان، وغرب المدينة المنورة.

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