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نائب وزير الحج: تفعيل البطاقة الذكية في موسم الحج المقبل

نائب وزير الحج: تفعيل البطاقة الذكية في موسم الحج المقبل
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تواصل – فريق التحرير :

شاركت وزارة الحج والعمرة في ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي» لهذا العام، بمبادرة «البطاقة الذكية»، التي تُعد أحد نواتج مبادرات رؤية 2030.

وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط: إنه سيتم تفعيل البطاقة الذكية في موسم حج عام 1442هـ، بعد أن تم البدء في استخدامها خلال موسم حج 1440هـ، بتجربة قرابة 50 ألف بطاقة تم توزيعها لمجموعة من الحجاج لدراسة التجربة، – وفقاً لـ”مكة”-.

وأفاد نائب وزير الحج والعمرة بأن البطاقة الذكية تحتوي على البيانات الأساسية والمالية للحاج، كما تُسهل البطاقة على وزارة الحج والعمرة وجميع القطاعات التي تعمل لخدمة ضيوف الرحمن للتعرف على الحاج وتقديم الخدمة بشكل يليق بالمملكة.

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