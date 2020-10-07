«متحدث شؤون الحرمين»: تخصيص مسار خاص لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد الحرام(فيديو)  

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قال متحدث الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر إنه تم تخصيص ، مسار خاص لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ليصلوا إلى المسجد الحرام، ويؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الأربعاء حول آخر التطورات بشأن موسم العمرة أن الرئاسة تعمل ليل نهار لتعقيم بيت الله الحرام وتطهيره بأفضل السبل.
وأكد أنه تم تجنيد أكثر من 4 آلاف عامل يقومون بغسل وتعقيم صحن المطاف والمسعى والساحات الخارجية والأروقة الداخلية 10 مرات في اليوم والليلة.
#عاجل_السعودية| متحدث#شؤون_الحرمين: 520 موظفاً يعملون على خطة التفويج من وإلى المسجد الحرام.pic.twitter.com/VqYACOiQbj
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv)October 7, 2020
فيديو | مع عودة#العمرةيتم غسيل#المسجد_الحرام10 مرات يوميا عن طريق 4000 عامل#الإخباريةpic.twitter.com/dO9i3MtT3q
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net)October 7, 2020