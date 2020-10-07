بالفيديو.. «متحدث الصحة»: لبس الكمامة منذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية من «كورونا»

تواصل – فريق التحرير :
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن حالات الإصابة بفيروس كورونا تختلف من حالة إلى أخرى.
وشدد العبدالعالي خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات كورونا في المملكة، على ضرورة أخذ المعلومات الصحية من المصادر الموثوقة ، مشيراً إلى أن القطاع الصحي من أهم المصادر .
وأكد العبدالعالي، أن لبس الكمامة لفترة طويلة ومنذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية والحد من انتشار الفيروس وسلامتنا كأفراد ومجتمع.
#عاجل_السعودية
متحدث#وزارة_الصحة: لبس الكمامة لفترة طويلة ومنذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية والحد من انتشار الفيروس وسلامتنا كأفراد ومجتمع.pic.twitter.com/yzb12NOr3f
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv)October 7, 2020