بالفيديو.. «متحدث الصحة»: لبس الكمامة منذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية من «كورونا»

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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن حالات الإصابة بفيروس كورونا تختلف من حالة إلى أخرى.

وشدد العبدالعالي خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات كورونا في المملكة، على ضرورة أخذ المعلومات الصحية من المصادر الموثوقة ، مشيراً إلى أن القطاع الصحي من أهم المصادر .

وأكد العبدالعالي، أن لبس الكمامة لفترة طويلة ومنذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية والحد من انتشار الفيروس وسلامتنا كأفراد ومجتمع.