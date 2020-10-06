«مدير الجوازات» يزف بشرى سارة للمواطنين المقيمين خارج المملكة الراغبين بالعودة

تواصل- فريق التحرير:

أوضح مدير عام الجوازات، اللواء سليمان اليحيى، أنه تم وضع نظام لتحقيق رغبات الفئات المستثناة للسفر خارج المملكة وفقًا لشروط معينة.

وأكد “اليحيى”، في تصريحات لـ”إذاعة الرياض”، أنه تم وضع النظام عبر خدمة أبشر بحيث يكون الإجراء آليًّا وجزء يدوي، وأشار إلى أنه ، تم وضع 7 خدمات تعمل الوزارات المرتبطة على معالجتها بالموافقة أو الرفض، موضحًا أن التصاريح تقتصر على الحاجات الضرورية.

وشدد على أن الخدمات الموجودة في المملكة لا تجاريها أي خدمات في الخارج، ولهذا من الضرورة أن يقتصر سفر الفئات المستثناة على الحاجات الضرورية.