الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

الإطاحة بـ9 أفارقة انتحلوا صفة رجال أمن و ارتكبوا جرائم سطو بلغت حصيلتها أكثر من 4 ملايين ريال

الإطاحة بـ9 أفارقة انتحلوا صفة رجال أمن و ارتكبوا جرائم سطو بلغت حصيلتها أكثر من 4 ملايين ريال
0

تواصل- واس:

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله- من الإطاحة بتسعة أشخاص ( سبعة من الجنسية التشادية واثنين من الجنسية السودانية ، جميعهم من مخالفي نظام الإقامة، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع )، لتورطهم بارتكاب العديد من الجرائم، التي تنوعت بين سلبٍ وسطوٍ وسرقة المتاجر بكسر واجهاتها والاستيلاء على ما بخزائنها، وترصد لعملاء البنوك ومندوبي التحصيل التابعين للشركات، وتهديد ضحاياهم بالأسلحة البيضاء وسلبهم، وانتحال صفة رجال الأمن، وتحويل الأموال بطرقٍ غير مشروعة.

وقد بلغ مجموع ما استولوا عليه من أموال ( 4.120.370 ) أربعة ملايين ومائة وعشرين ألفا وثلاثمائة وسبعين ريالا، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

مواد ذات صلة

شاهد..الإطاحة بمقيم باكستاني احترف تزوير رخص القيادة والشهادات الصحية بالرياض

شاهد..الإطاحة بمقيم باكستاني احترف تزوير رخص القيادة والشهادات الصحية بالرياض

«الجوازات» تحدد ضوابط وشروط عودة المواطنين المقيمين خارج المملكة

«الجوازات» تحدد ضوابط وشروط عودة المواطنين المقيمين خارج المملكة

تسريب مياه في المنطقة الصناعية بالرياض.. و«الشركة» تُعلق

تسريب مياه في المنطقة الصناعية بالرياض.. و«الشركة» تُعلق

توقعات بوصول إنفاق المملكة على الأمن السيبراني لـ1.6 مليار ريال

توقعات بوصول إنفاق المملكة على الأمن السيبراني لـ1.6 مليار ريال

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>