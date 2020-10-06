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«الجوازات» تحدد ضوابط وشروط عودة المواطنين المقيمين خارج المملكة

«الجوازات» تحدد ضوابط وشروط عودة المواطنين المقيمين خارج المملكة
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 تواصل- فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات عن الضوابط والشروط المتعلقة بتصاريح السفر للفئات الاستثنائية عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، وذلك للمواطنين المقيمين خارج المملكة.

وأوضحت في ” إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر” تضمنت الضوابط والشروط: أولًا إثبات الإقامة في البلد المراد السفر اليها سارية المفعول قبل صدور تلك الضوابط.

وأضافت أنه يلزم بطاقة إقامة في البلد المطلوب السفر إليها سارية المفعول وتقديم ما يثبت أن صاحب الطلب كان يقصى فترة خارج المملكة لا تقل عن 6 أشهر.

وأشارت الجوازات إلى أنه يتم إرسال الطلبات عن طريق منصة «أبشر – أفراد» للخدمات الإلكترونية.

 

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