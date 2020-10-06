الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

جامعة المؤسس تعلق على صور ازدحام الطلاب لأداء الاختبارات وتتخذ 4 إجراءات

جامعة المؤسس تعلق على صور ازدحام الطلاب لأداء الاختبارات وتتخذ 4 إجراءات
0

تواصل – فريق التحرير:

علقت جامعة الملك عبدالعزيز على مقطع الفيديو المتداول ويظهر اصطفاف الطالبات والطلاب الذين سيؤدون الاختبارات النصفية في طابور طويل.

وأضافت الجامعة، في بيان لها أن الصور التقطت خارج نقاط الفرز قبل دخول القاعات والمباني، إذ حددت مواقع ومداخل البوابات للتأكد من هوية الطالبة واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تشمل قياس الحرارة، والتأكد من موعد الاختبار، فضلًا عن حضور كثير من الطالبات في مواعيد ليست ضمن مواعيد الاختبار المحددة.

وأوضحت الجامعة أنه سيتم العمل من الغد بتسريع عملية الدخول من خلال عدة إجراءات على النحو التالي:

إلغاء نقاط الفرز الخارجية.

السماح بدخول الحرم الجامعي قبل الموعد بساعة.

توزيعهم على القاعات وأخذ الفحوصات داخلها.

• إجراء الفحوصات الخاصة بقياس الحرارة داخل القاعات والفصول.

مواد ذات صلة

توضيح من جامعة الملك عبدالعزيز بشأن الاختبارات النصفية والنهائية

توضيح من جامعة الملك عبدالعزيز بشأن الاختبارات النصفية والنهائية

«التعليم» توضح خطة استقبال الطلاب في المدارس لأداء الاختبارات (فيديو)

«التعليم» توضح خطة استقبال الطلاب في المدارس لأداء الاختبارات (فيديو)

«جامعة الملك عبدالعزيز» تحصل على الاعتماد الأكاديمي العالمي لـ120 برنامجًا دراسيًا

«جامعة الملك عبدالعزيز» تحصل على الاعتماد الأكاديمي العالمي لـ120 برنامجًا دراسيًا

بمشاركة 441 خبير أورام.. انطلاق القمة السعودية الأولى لمكافحة سرطان النساء

بمشاركة 441 خبير أورام.. انطلاق القمة السعودية الأولى لمكافحة سرطان النساء

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة