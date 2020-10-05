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توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 6 مناطق

توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 6 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وأجزاء من منطقة المدينة المنورة، قد تؤثر على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، بمشيئة الله.

أما عن درجات الحرارة فمن المتوقع أن تسجل مكة المكرمة 41 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة غدا، بينما تسجل أبها 14 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.

 

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