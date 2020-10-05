الصحة العالمية: 10% من سكان العالم ربما أصيبوا بـ«كورونا»

تواصل – وكالات:

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الغالبية العظمى من سكان العالم عرضة للإصابة بمرض كورونا “كوفيد-19″، مضيفة أن عشرة بالمئة تقريبا من سكان العالم ربما أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في المنظمة، لمجلسها التنفيذي إن بؤر التفشي تزداد في أجزاء من جنوب شرق آسيا وإن أعداد الإصابات والوفيات في ارتفاع في مناطق من أوروبا وشرق البحر المتوسط.

وأضاف رايان: “أفضل تقديراتنا الحالية تقول إن حوالي 10% من سكان العالم ربما أصيبوا بالفيروس. يختلف الأمر من بلد لآخر، ومن المناطق الحضرية إلى الريفية، يختلف وفقا للجماعات. لكن ما يعنيه هو أن الغالبية العظمى من العالم لا يزالون يواجهون مخاطر”، مضيفا “نحن الآن متجهون إلى فترة صعبة. المرض يواصل الانتشار”.