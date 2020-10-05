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شرطة الرياض: الإطاحة بـ3 مخالفين امتهنوا استدراج قائدي مركبات الأجرة لسرقتهم

شرطة الرياض: الإطاحة بـ3 مخالفين امتهنوا استدراج قائدي مركبات الأجرة لسرقتهم
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تواصل – واس:

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة لتورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السلب.

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة، وهم ( اثنان من الجنسية الباكستانية وواحد من الجنسية الإثيوبية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، لتورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السلب تمثلت باستدراج قائدي مركبات الأجرة في عدة مواقع بمدينة الرياض، والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات قدرت بمبلغ (14,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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