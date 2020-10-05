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«الشورى» يوافق على مشروع نظام «الأرصاد».. السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال لممارسي رصد الطقس بلا ترخيص

«الشورى» يوافق على مشروع نظام «الأرصاد».. السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال لممارسي رصد الطقس بلا ترخيص
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تواصل – فريق التحرير :

وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على مشروع نظام الأرصاد، والذي يتضمن معاقبة ممارسي رصد الطقس بلا ترخيص بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني.

من جانبه، أوضح أيمن غلام، نائب الرئيس لشؤون الأرصاد بالهيئة العامة للأرصاد، خلال مداخلة بقناة الإخبارية، أن النظام في مجمله ينظم عمل الأرصاد داخل المملكة، إلا أن هناك بعض التجاوزات من عدد من غير المختصين يطلقون توقعات تربك المواطن والمسؤول.

وأكد غلام أنهم ينتظرون الموافقة على القرار من مجلس الوزراء، لأن الأرصاد الجوية الآن تدخل في الكثير من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، لذا فهي تحتوي على معلومات سيادية.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد قامت بطرح مشروع نظام الأرصاد في عام 2019م ، والذي تضمّن غرامة تصل إلى مليون ريال لمن يمارس رصد الطقس دون الحصول على ترخيص ، حيث نص المشروع في إحدى مواده على معاقبة كل من يقوم بممارسة أي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليوني ريال.

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