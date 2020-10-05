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صحة مكة: لم نلاحظ أي حالات اشتباه بـ«كورونا» بين المعتمرين (فيديو)

صحة مكة: لم نلاحظ أي حالات اشتباه بـ«كورونا» بين المعتمرين (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، حمد العتيبي، أنه لا وجود لأي حالات اشتباه بفيروس كورونا بين المعتمرين في اليوم الأول من إعادة السماح بالعمرة.

وأضاف العتيبي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن أفواج المعتمرين جميعا بصحة جيدة، وتتم المتابعات اللحظية منذ استقبالهم عبر مسارات مخصصة في الحرم المكي، وفقا لقناة الإخبارية.

وختم المتحدث الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بقوله إن جميع المعتمرين ملتزمون بالإجراءات الاحترازية من خلال الكمامة الطبية وكذلك التباعد المكاني.

 

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