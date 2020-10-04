توقعات طقس الغد.. سحب رعدية وسماء غائمة وضباب بعدة مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس غدا الاثنين بمشيئة الله، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

أما عن درجات الحرارة فتوقعت الأرصاد أن تسجل الأحساء وحفر الباطن 40 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة غدا، بينما تسجل أبها 15 درجة مئوية كأدنى درجة حرارة.