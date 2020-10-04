الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بالتعاون مع «هدف».. «الأمن السيبراني» يطلق برنامج التدريب لتأهيل خريجي الجامعات

بالتعاون مع «هدف».. «الأمن السيبراني» يطلق برنامج التدريب لتأهيل خريجي الجامعات
0

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن إطلاق برنامج التدريب للتأهيل للتوظيف في الأمن السيبراني (CyberPro+), الذي يهدف لتأهيل خريجي الجامعات والكليات، في مجالات الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة، بالمهارات اللازمة لوظائف الأمن السيبراني من خلال برنامج تدريبي مكثف يتم تنفيذه بالشراكة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”.

ودعت الهيئة و “هدف” الطلبة حديثي التخرج من الجامعات والكليات السعودية وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في مجال الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة للتقديم على هذا البرنامج والاستفادة منه, والحصول على المزيد من المعلومات عنه من خلال الموقع الإلكتروني للأكاديمية على الرابط التالي (هنا) ، في حين سيكون آخر موعد للتسجيل للدفعة الأولى من هذا البرنامج يوم الأحد 11 أكتوبر، 2020م.

وبدأت الهيئة و “هدف” في التنسيق مع الجهات الوطنية للاستفادة من هذا البرنامج في سد الاحتياج الوظيفي لديها في هذا المجال من خلال استقطاب خريجي البرنامج.

مواد ذات صلة

لاستقطاب الكوادر الوطنية.. «هدف» يدعو القطاع الخاص لعرض فرصه التدريبية عبر «تمهير»

لاستقطاب الكوادر الوطنية.. «هدف» يدعو القطاع الخاص لعرض فرصه التدريبية عبر «تمهير»

«الموارد البشرية» تستخدم «الذكاء الاصطناعي» لكشف «السعودة الوهمية»

«الموارد البشرية» تستخدم «الذكاء الاصطناعي» لكشف «السعودة الوهمية»

300 وظيفة شاغرة بـ«الخدمات الطبية للقوات المسلحة»

300 وظيفة شاغرة بـ«الخدمات الطبية للقوات المسلحة»

«النقل» تعلن عن 11 وظيفة شاغرة للرجال والنساء.. التفاصيل والشروط

«النقل» تعلن عن 11 وظيفة شاغرة للرجال والنساء.. التفاصيل والشروط

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>