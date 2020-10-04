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«شرطة الرياض» تحدد هوية صاحبة مقطع احتوى على ألفاظ مُسيئة للغير

«شرطة الرياض» تحدد هوية صاحبة مقطع احتوى على ألفاظ مُسيئة للغير
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تواصل – واس :

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من تحديد هوية صاحبة مقطع الألفاظ والعبارات المسيئة للغير، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق نظام الإجراءات الجزائية.

وتفصيلاً، صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظاً وعباراتٍ تتضمن الإساءة للغير وتسجيله ونشره مما يندرج تحت نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؛ فقد تمكنت الجهة الأمنية المختصة من تحديد هوية من قام بهذا الفعل المجرَّم نظاماً، وهي مواطنة، في العقد الرابع من العمر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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