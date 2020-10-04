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ابنة «ترامب» تنشر صورة له من داخل المستشفى بعد إصابته بـ«كورونا»

ابنة «ترامب» تنشر صورة له من داخل المستشفى بعد إصابته بـ«كورونا»
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تواصل – وكالات :

نشرت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، على حسابها في “تويتر”، صورة لوالدها وهو يجلس في المستشفى ويقوم بتفقد ملفات كثيرة على مكتبه.

وعلقت على الصورة بالقول “لا شيء يمكن أن يمنعه من العمل من أجل الشعب الأمريكي. لا يلين!”

وفي بيان صدر مساء السبت، قال طبيب الرئيس في البيت الأبيض إن ترامب يواصل القيام بعمل جيد، بعد أن أحرز تقدمًا كبيرًا منذ التشخيص. وأضاف البيان أن ترامب هذا المساء أكمل جرعته الثانية من عقار “ريمديسيفير” دون مضاعفات. ولايزال خاليًا من الحمى ولم يحتج لأي أوكسجين حيث يتراوح بمستوى الأوكسجين لديه بين 96 و98% طوال اليوم.

 

 

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