«جوجل» تعلن عن شرط واحد للحصول على «جهاز كروم كاست» الجديد مجانًا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة جوجل عن منح جهاز كروم كاست الجديد (Chromecast with Google TV) مجانًا بشرط الاشتراك بخدمة (YouTube TV) ودفع ثمن الخدمة لمدة شهر واحد، حيث تُعد (YouTube TV) بمثابة منصة بث مباشر عبر الإنترنت من جوجل، وتضم المنصة أكثر من 85 قناة مقابل 64.99 دولارًا شهريًا.

مميزات كروم كاست الجديد

ويختلف جهاز كروم كاست الجديد عن أجهزة كروم كاست السابقة بوجود نظام تشغيل داخلي وجهاز للتحكم عن بعد مخصص، كما أنه يدعم دقة 4K ويدعم عددًا كبيرًا من خدمات البث، ويتمتع الجهاز الجديد بجميع إمكانيات (Chromecast Ultra) تقريبًا، حيث يدعم (4K HDR) بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية و (Dolby Vision).

وفي ظل وجود (Google TV)، فقد أصبح للجهاز واجهة خاصة به يمكنك التنقل فيها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

وكانت شركة جوجل أعلنت رسميًا خلال حدث (Launch Night In) عن الجهاز الجديد (Chromecast with Google TV)، وتعيد الشركة إحياء (Google TV) كواجهة تعمل مع نظام التشغيل (Android TV) الذي يشغل الجهاز.

شروط الاستفادة من العرض

وهناك بعض المحاذير، إذ لا يمكنك الاستفادة من هذا العرض إلا إذا كنت مشتركًا لأول مرة في (YouTube TV)، وذلك وفقًا لشروط الصفقة.

ويتعين عليك بعد ذلك إجراء دفعة مقابل اشتراكك في (YouTube TV) بين 15 أكتوبر و 31 ديسمبر لكي تكون مؤهلًا للحصول على جهاز كروم كاست الجديد (Chromecast with Google TV) مجانًا.

كما أن العرض متوفر في الولايات المتحدة فقط، ولا يملك مشتركو (YouTube TV) الحاليون أي طريقة للاستفادة من هذه الصفقة.

طريقة الاشتراك

وبعد الإصدار التجريبي المجاني من (YouTube TV) لمدة أسبوعين، يجب أن تدفع مقابل الشهر الأول قبل أن تتلقى بريدًا إلكترونيًا ترويجيًا من جوجل.

وينقلك العرض الترويجي إلى متجر جوجل، حيث يمكنك استخدام الرمز المجاني قبل حلول تاريخ 28 فبراير 2021 من أجل الحصول على الجهاز باللون الرمادي (Snow)، وليس اللون الوردي (Sunrise) أو الأزرق (Sky).

ويجب أن تعلم أيضًا أن دفع 64.99 دولارًا مقابل شهر واحد من (YouTube TV) يكلف أكثر من مجرد شراء جهاز كروم كاست الجديد بمفرده مقابل 49.99 دولارًا، لكن إذا كنت تريد الاشتراك في المنصة وشراء جهاز (Chromecast with Google TV) الجديد، فقد يكون هذا العرض بقيمة 64.99 دولارًا مفيدًا لك بدلًا من دفع من 115 دولارًا