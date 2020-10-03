بدءاً من منتصف الليلة.. استئناف مناسك العمرة تدريجياً

تواصل – فريق التحرير:

تستأنف المملكة خلال الساعات المقبلة ، أداء مناسك العمرة تدريجياً في مكة المكرّمة بعد تعليقها في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، مع إجراءات احترازية ووقائية، حيث تستقبل وزارة الحج والعمرة أول فوج من المعتمرين والزوار صباح يوم غدٍ الأحد.

وكانت وزارة الحج، قد أعلنت في وقت سابق، عن صدور 108.041 تصريحاً لأداء مناسك العمرة، وذلك منذ إطلاق تطبيق اعتمرنا 27 سبتمبر الماضي وحتى نهاية يوم أمس.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن أربع مراحل للعمرة، تبدأ المرحلة الأولى بطاقة تشغيلية تصل إلى 30%، فيما تنطلق المرحلة الثانية في الثامن عشر من أكتوبر الحالي بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية، وفي الأول من نوفمبر ستستأنف العمرة والزيارة من داخل وخارج المملكة تدريجياً بطاقة تشغيلية تصل إلى 100%، وتنطلق المرحلة الرابعة بمجرد الإعلان عن انتهاء أزمة كورونا أو زوال الخطر.