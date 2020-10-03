الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بدءاً من منتصف الليلة.. استئناف مناسك العمرة تدريجياً

بدءاً من منتصف الليلة.. استئناف مناسك العمرة تدريجياً
0

تواصل – فريق التحرير:

تستأنف المملكة خلال الساعات المقبلة ، أداء مناسك العمرة تدريجياً في مكة المكرّمة بعد تعليقها في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، مع إجراءات احترازية ووقائية، حيث تستقبل وزارة الحج والعمرة أول فوج من المعتمرين والزوار صباح يوم غدٍ الأحد.

وكانت وزارة الحج، قد أعلنت في وقت سابق، عن صدور 108.041 تصريحاً لأداء مناسك العمرة، وذلك منذ إطلاق تطبيق اعتمرنا 27 سبتمبر الماضي وحتى نهاية يوم أمس.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن أربع مراحل للعمرة، تبدأ المرحلة الأولى بطاقة تشغيلية تصل إلى 30%، فيما تنطلق المرحلة الثانية في الثامن عشر من أكتوبر الحالي بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية، وفي الأول من نوفمبر ستستأنف العمرة والزيارة من داخل وخارج المملكة تدريجياً بطاقة تشغيلية تصل إلى 100%، وتنطلق المرحلة الرابعة بمجرد الإعلان عن انتهاء أزمة كورونا أو زوال الخطر.

مواد ذات صلة

أول فوج للمعتمرين يبدأ مطابقة تصريح العمرة على تطبيق اعتمرنا (فيديو)

أول فوج للمعتمرين يبدأ مطابقة تصريح العمرة على تطبيق اعتمرنا (فيديو)

تعرف على أبرز الاستعدادات لاستقبال المعتمرين بميقات السيل الكبير (فيديو)

تعرف على أبرز الاستعدادات لاستقبال المعتمرين بميقات السيل الكبير (فيديو)

الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الحج.. 10 وكالات رئيسة ومساعدة و24 إدارة عامة

الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الحج.. 10 وكالات رئيسة ومساعدة و24 إدارة عامة

حالة وحيدة يُلغى فيها تصريح العمرة.. «الحج» توضح (فيديو)

حالة وحيدة يُلغى فيها تصريح العمرة.. «الحج» توضح (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>