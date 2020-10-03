الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مواطن يحوّل منزله إلى مدرسة افتراضية لمتابعة أبنائه دروسهم «عن بُعد» (فيديو)

مواطن يحوّل منزله إلى مدرسة افتراضية لمتابعة أبنائه دروسهم «عن بُعد» (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

بادر مواطن بمنطقة القصيم إلى تحويل منزله لمدرسة افتراضية، وذلك لمتابعة سير العملية الدراسية والخطة التعليمية لأبنائه.

وقال المواطن يوسف المزيني، في مقابلة مع قناة “السعودية”، إن الفكرة بشكل عام تهدف لجذب الطالب إلى المدرسة الافتراضية، والحفاظ على تواصله مع دروسه سواء عن طريق تطبيق “تيمز” ومنصة “مدرستي” أو من خلال قنوات “عين” التعليمية أو اليوتيوب.

وأضاف أنه خصص موقعًا في المنزل لتوفير كافة الإمكانات، التي أتت بثمارها على مستوى التحصيل الدراسي، مؤكدًا أن هناك حالة التزام كامل من جانب الأبناء بجدول الحصص الدراسية.

وتابع المواطن يوسف المزيني أنه خصص عدداً من الأنشطة والمُحفزات، مثل تصميم لوحة شرف خاصة بالمدرسة الافتراضية ووضع تقييم عام للمستوى التعليمي والالتزام لأبنائه، بالإضافة إلى ركن “فسحتي”، والذي يعد بمثابة مقصف مدرسي متكامل داخل المنزل.

مواد ذات صلة

آل الشيخ: المملكة تحوّلت إلى العالم الرقمي والتكنولوجيا هي مستقبل البشرية

آل الشيخ: المملكة تحوّلت إلى العالم الرقمي والتكنولوجيا هي مستقبل البشرية

الرياض.. التشهير بمواطن تستر على مقيم مقابل 1500 ريال شهرياً

الرياض.. التشهير بمواطن تستر على مقيم مقابل 1500 ريال شهرياً

«آل الشيخ»: التعليم عن بُعد خياراً إستراتيجياً للمستقبل.. والمرحلة الحالية فرصة للتطوير

«آل الشيخ»: التعليم عن بُعد خياراً إستراتيجياً للمستقبل.. والمرحلة الحالية فرصة للتطوير

الرياض.. الإطاحة بمواطن روج 10 آلاف قرص دواء خاضعة لتنظيم التداول الطبي

الرياض.. الإطاحة بمواطن روج 10 آلاف قرص دواء خاضعة لتنظيم التداول الطبي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>