مواطن يحوّل منزله إلى مدرسة افتراضية لمتابعة أبنائه دروسهم «عن بُعد» (فيديو)

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بادر مواطن بمنطقة القصيم إلى تحويل منزله لمدرسة افتراضية، وذلك لمتابعة سير العملية الدراسية والخطة التعليمية لأبنائه.

وقال المواطن يوسف المزيني، في مقابلة مع قناة “السعودية”، إن الفكرة بشكل عام تهدف لجذب الطالب إلى المدرسة الافتراضية، والحفاظ على تواصله مع دروسه سواء عن طريق تطبيق “تيمز” ومنصة “مدرستي” أو من خلال قنوات “عين” التعليمية أو اليوتيوب.

وأضاف أنه خصص موقعًا في المنزل لتوفير كافة الإمكانات، التي أتت بثمارها على مستوى التحصيل الدراسي، مؤكدًا أن هناك حالة التزام كامل من جانب الأبناء بجدول الحصص الدراسية.

وتابع المواطن يوسف المزيني أنه خصص عدداً من الأنشطة والمُحفزات، مثل تصميم لوحة شرف خاصة بالمدرسة الافتراضية ووضع تقييم عام للمستوى التعليمي والالتزام لأبنائه، بالإضافة إلى ركن “فسحتي”، والذي يعد بمثابة مقصف مدرسي متكامل داخل المنزل.