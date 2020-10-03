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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«التعليم» تنشر جدول دروس الحصص اليومية من الأسبوع السادس

«التعليم» تنشر جدول دروس الحصص اليومية من الأسبوع السادس
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع السادس، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
⁦ http://youtube.com/dorosien

كما نشرت الوزارة جداول الدروس للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، وللصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط)، وللمرحلة الثانوية (المستوى الأول والثالث والخامس)، وللمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري).

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