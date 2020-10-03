«التعليم» تنشر جدول دروس الحصص اليومية من الأسبوع السادس

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نشرت وزارة التعليم، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع السادس، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦ http://youtube.com/dorosien

كما نشرت الوزارة جداول الدروس للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، وللصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط)، وللمرحلة الثانوية (المستوى الأول والثالث والخامس)، وللمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري).

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع السادس، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAPXFnpic.twitter.com/hwN8QVBr3a — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 3, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع السادس، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAPXFnpic.twitter.com/R9OfxtpUkB — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 3, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع السادس، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAPXFnpic.twitter.com/TlksskwM3h — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 3, 2020