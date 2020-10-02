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مكة.. «مكافحة المخدرات» تطيح بمواطن لقيامه بترويج 10 آلاف قرص أمفيتامين مخدر (صور)

مكة.. «مكافحة المخدرات» تطيح بمواطن لقيامه بترويج 10 آلاف قرص أمفيتامين مخدر (صور)
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تواصل – واس

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطن بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بعد قيامه بترويج (10.000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

 

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