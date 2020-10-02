إصابة “ترامب” بفيروس كورونا تتسبب بهبوط «الأسهم الأمريكية»

تواصل – وكالات

أشارت وكالة “رويترز” لهبوط المؤشرات الرئيسية في البورصة الأمريكية بـ”وول ستريت” مع بدء التداولات اليوم بعد أن أثبتت التحاليل إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية، فيما تضررت المعنويات أيضا جراء تحفيز مالي بعيد المنال وتباطؤ في التعافي الاقتصادي المحلي.

وانخفض المؤشر داو جونز 280.51 نقطة أو ما يعادل 1.01 في المائة إلى 27536.39 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 41.86 نقطة أو ما يعادل 1.24 في المائة إلى 33389.94 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 243.98 نقطة أو ما يعادل 2.15 في المائة إلى 11082.53 نقطة.