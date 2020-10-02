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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

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إصابة “ترامب” بفيروس كورونا تتسبب بهبوط «الأسهم الأمريكية»

إصابة “ترامب” بفيروس كورونا تتسبب بهبوط «الأسهم الأمريكية»
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تواصل – وكالات

أشارت وكالة “رويترز” لهبوط المؤشرات الرئيسية في البورصة الأمريكية بـ”وول ستريت” مع بدء التداولات اليوم بعد أن أثبتت التحاليل إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية، فيما تضررت المعنويات أيضا جراء تحفيز مالي بعيد المنال وتباطؤ في التعافي الاقتصادي المحلي.

وانخفض المؤشر داو جونز 280.51 نقطة أو ما يعادل 1.01 في المائة إلى 27536.39 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 41.86 نقطة أو ما يعادل 1.24 في المائة إلى 33389.94 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 243.98 نقطة أو ما يعادل 2.15 في المائة إلى 11082.53 نقطة.

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