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ميزة جديدة في «واتساب» تُخلصك من المحادثات المُزعجة

ميزة جديدة في «واتساب» تُخلصك من المحادثات المُزعجة
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة فيسبوك ، المالكة لتطبيق واتساب ، عن ميزة جديدة بسيطة إلا أنها مفيدة للغاية ، حيث تهدف الميزة الجديدة إلى المساعدة في الحد من الدردشات المزعجة التي لن تتوقف .

ويوفر الإصدار العادي من تطبيق واتساب بالفعل إمكانية كتم صوت المحادثات لفترة زمنية معينة، والآن قام المطورون باستبدال أحد الخيارات الحالية في التطبيق، حيث تم استبدال خيار كتم الصوت لمدة عام واحد بخيار “دائماً”، وبهذه الطريقة لا داعي للقلق بشأن المحادثات المزعجة بعد الآن ، وفقاً للبوابة العربية للتقنية .

وأوضحت منصة “WABetaInfo”، أن الميزة الجديدة تتوفر لمختبري الإصدار التجريبي من واتساب للأجهزة العاملة بنظام أندرويد ويحمل الإصدار الرقم 2.20.201.10.

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