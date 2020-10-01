«النقل» تعلن عن 11 وظيفة شاغرة للرجال والنساء.. التفاصيل والشروط

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة النقل عن توفر (11) وظيفة شاغرة للرجال والنساء في عدة تخصصات، لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها، وذلك وفق التفاصيل التالية:

الوظائف المتاحة

مدير الشراكات الاستراتيجية كبير أخصائي موارد بشرية خبير نظم النقل أخصائي تخطيط نقل أخصائي إجراءات مدير قنوات تواصل اجتماعي أخصائي تسويق رقمي أخصائي عقود ومنافسات مدير مشروع محاسب أخصائي تخطيط استراتيجي

وأوضحت الوزارة أن التخصصات المطلوبة هي: “إدارة الأعمال، التسويق، الموارد البشرية، نظم النقل، الهندسة، الهندسة المدنية، دراسات بيئية ، دراسات جغرافيا، القانون، الإعلام، العلاقات العامة، محاسبة”.

الشروط العامة:

سنوات الخبرة المطلوبة تكون في نفس المجال المطلوب.

الشهادات المطلوبة هي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

سيتم الاتصال بالمتقدمين المرشحين لدخول المقابلة الشخصية للوظائف المذكورة.

وأوضحت وزارة النقل، أنه يمن التقديم على الوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية على الإيميل (vro.jobs@mot.gov.sa) خلال الفترة من 14 إلى 20 / 2 / 1442 هـ .