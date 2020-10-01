«النقل» تعلن عن 11 وظيفة شاغرة للرجال والنساء.. التفاصيل والشروط

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة النقل عن توفر (11) وظيفة شاغرة للرجال والنساء في عدة تخصصات، لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها، وذلك وفق التفاصيل التالية:
الوظائف المتاحة
- مدير الشراكات الاستراتيجية
- كبير أخصائي موارد بشرية
- خبير نظم النقل
- أخصائي تخطيط نقل
- أخصائي إجراءات
- مدير قنوات تواصل اجتماعي
- أخصائي تسويق رقمي
- أخصائي عقود ومنافسات
- مدير مشروع
- محاسب
- أخصائي تخطيط استراتيجي
وأوضحت الوزارة أن التخصصات المطلوبة هي: “إدارة الأعمال، التسويق، الموارد البشرية، نظم النقل، الهندسة، الهندسة المدنية، دراسات بيئية ، دراسات جغرافيا، القانون، الإعلام، العلاقات العامة، محاسبة”.
الشروط العامة:
- سنوات الخبرة المطلوبة تكون في نفس المجال المطلوب.
- الشهادات المطلوبة هي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
- سيتم الاتصال بالمتقدمين المرشحين لدخول المقابلة الشخصية للوظائف المذكورة.
وأوضحت وزارة النقل، أنه يمن التقديم على الوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية على الإيميل (vro.jobs@mot.gov.sa) خلال الفترة من 14 إلى 20 / 2 / 1442 هـ .