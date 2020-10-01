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أمانة مكة تمنع استخدام الأكياس البلاستيكية في المطاعم والمخابز (صور)

أمانة مكة تمنع استخدام الأكياس البلاستيكية في المطاعم والمخابز (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في وكالة البلديات، أنه تم تنفيذ‬⁩ حملة موسعة على أفران بيع (التميس والفول) للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، وتفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار ⁧‫فيروس كورونا المستجدّ‬⁩، ضمن النطاق الإشرافي لأمانة العاصمة المقدسة‬⁩ ممثلةً في ⁧‫البلديات الفرعية‬⁩ والمرتبطة‬⁩.

وشدَّدت ⁧‫وكالة البلديات‬،⁩ على منع استخدام الأكياس البلاستيكية أو قطع الكرتون الملوثة، والالتزام باستخدام الأطباق الورقية النظيفة، لحفظ أقراص التميس، ومنع تعبئة الفول في الصحون والأكياس البلاستيكية واستبدالها بالقصدير.

‏ودعت وكالة البلديات إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية، للمحافظة على الصحة العامة، مؤكدةً تشديد الرقابة على الأفران، وضبط التجاوزات واتخاذ الإجراءات الرادعة.

 

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