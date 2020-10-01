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«الغذاء والدواء» تُحذّر: مُنتج «روائع بودرة خرافي» يحتوي على نسبة عالية من الرصاص

«الغذاء والدواء» تُحذّر: مُنتج «روائع بودرة خرافي» يحتوي على نسبة عالية من الرصاص
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تواصل – واس:

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج بودرة تالك يحمل اسم “روائع بودرة خرافي RAWAE KHURAFI POWDER”، بسبب احتوائه على نسبة عالية من مادة الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب.

وأوضحت “الهيئة” أنها حلّلت عيناتٍ من منتجات بودرة “التالك” المتداولة في الأسواق المحلية بغرض التأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج “روائع بودرة خرافي
RAWAE KHURAFI POWDER”، الذي يحمل رقم تشغيلة 002 وتاريخ صلاحية 02 / 2021 على نسبة عالية من مادة الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016 ، مشيرةً إلى أن التعرض لنسبة عالية من مادة الرصاص قد يتسبب في أخطار صحية للمستهلك.

ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبعها.
ولفتت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن المنتجات التي حذّرت منها “الهيئة” يمكن زيارة موقعها الالكتروني www.sfda.gov.sa .

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