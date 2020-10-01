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«الحج» تتيح تطبيق «اعتمرنا» على أجهزة «أندرويد»

«الحج» تتيح تطبيق «اعتمرنا» على أجهزة «أندرويد»
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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت وزارة الحج والعمرة، اليوم، تطبيق “اعتمرنا” على أجهزة “أندرويد” بعد أربعة أيام من إتاحته على أجهزة آيفون.

ووفقًا لحساب خدمات المستفيدين فقد تم إعلان توفر التطبيق عبر متجر جوجل، حيث سيمكّن التطبيق الراغبين من أداء العمرة بعد حجز موعد من أداء الشعيرة وفق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

ويمكن تحميل التطبيق للأجهزة العاملة بالأندرويد منهناو للعاملة بنظام iOS منهنا.

واشتملت الآلية الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا التسجيل لأداء العمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة؛ وذلك على النحو الآتي: تحميل تطبيق “اعتمرنا” وتسجيل البيانات، واختيار موعد متاح للعمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة، والحصول على التصريح.على الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة وإظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز بشرط التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح، ولبس الكمامة، والتقيد بالاحترازات الوقائية، إلى جانب ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين “مواقف السيارات”، ومن ثم التوجه إلى الحرم المكي، وبعد انتهاء النسك يتم العودة إلى مركز تجمع نقل المعتمرين.

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