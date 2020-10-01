«الأرصاد» تُصدر تنبيهاً بهطول أمطار غزيرة على عسير.. و«الدفاع المدني» يحذر

تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبارق وبلقرن وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل عسير، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد إلى ضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، منوهاً إلى ضرورة المتابعة والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني ‏https://www.998.gov.sa.