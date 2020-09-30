فتح باب القبول على رتبة جندي أول وجندي بـ«مكافحة المخدرات»

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات برتبة (جندي أول ، جندي) رجال.
وأوضحت الإدارة، أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 17/ 2/ 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً، وحتى يوم الخميس الموافق 21/ 2/ 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً عبر منصة ( أبشر ، التوظيف) على الرابط التالي: (اضغط هنا)، على أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:
- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يكون سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفا في جهة حكومية.
- أن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.
- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
- أن يكون حاصلا على المؤهلات المطلوبة لكل رتبة.
- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.
الوظائف والمؤهلات والشروط ”للرجال”:
|الرتبة/الوظيفة
|المؤهل المطلوب
|شروط خاصة بالمؤهل
|جندي أول
|شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة سنة أو أكثر بعد الثانوية العامة للتخصصات المطلوبة أو مؤهل أعلى في ذات التخصص
|أن يكون حاصلا على المؤهل أو الدورة التدريبية المعتمدة (لمدة سنة أو أكثر) بعد الثانوية العامة في : دعم فني للحاسب الآلي ، شبكات الحاسب الآلي ، إدارة شبكات الحاسب الآلي ، أنظمة شبكات الحاسب الآلي ، برمجيات الحاسب الآلي ، محاسبة ،قانون ، تبريد وتكييف ، أمن وسلامة ، قوى كهربائية ، كهرباء سيارات ، محركات ومركبات ، معدات ثقيلة ، أنظمة هيدروليكية ، الصيانة الميكانيكية.
|جندي
|شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وأكدت الإدارة العامة للقبول على أهمية تعبئة الحقول بمنتهى الدقة، وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.