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فتح باب القبول على رتبة جندي أول وجندي بـ«مكافحة المخدرات»

فتح باب القبول على رتبة جندي أول وجندي بـ«مكافحة المخدرات»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات برتبة (جندي أول ، جندي) رجال.

وأوضحت الإدارة، أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 17/ 2/  1442هـ  الساعة العاشرة صباحاً، وحتى يوم الخميس الموافق 21/ 2/ 1442هـ  الساعة العاشرة صباحاً عبر منصة ( أبشر ، التوظيف) على الرابط التالي: (اضغط هنا)،  على أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:

  • أن يكون  سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
  • ألا يكون سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفا في جهة حكومية.
  • أن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.
  • ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
  • أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
  • أن يكون حاصلا على المؤهلات المطلوبة لكل رتبة.
  • بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

الوظائف والمؤهلات والشروط ”للرجال”:

الرتبة/الوظيفةالمؤهل المطلوبشروط خاصة بالمؤهل
جندي أولشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة سنة أو أكثر بعد الثانوية العامة للتخصصات المطلوبة أو مؤهل أعلى في ذات التخصصأن يكون حاصلا على المؤهل أو الدورة التدريبية المعتمدة (لمدة سنة أو أكثر) بعد الثانوية العامة في : دعم فني للحاسب الآلي ، شبكات الحاسب الآلي ، إدارة شبكات الحاسب الآلي ، أنظمة شبكات الحاسب الآلي ، برمجيات الحاسب الآلي ، محاسبة ،قانون ، تبريد وتكييف ، أمن وسلامة ، قوى كهربائية ، كهرباء سيارات ، محركات ومركبات ، معدات ثقيلة ، أنظمة هيدروليكية ، الصيانة الميكانيكية.
جنديشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأكدت الإدارة العامة للقبول على أهمية تعبئة الحقول بمنتهى الدقة، وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

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