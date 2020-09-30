«الجهني» يتوقع هطول أمطار على منطقة مكة خلال ساعات

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توقع د. زياد الجهني الباحث في الطقس والمناخ هطول أمطار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، خلال الساعات المقبلة، بمشيئة الله.

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تتجه الأنظار اليوم الخميس إلى منطقة مكه مجدداً وفرص الأمطار أفضل من الأربعاء خاصة شمالها وشرقها القريب.. اللهم صيباً نافعاً”.

في سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد، تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

أما عن درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 17 درجة مئوية في أبها.