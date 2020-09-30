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بالفيديو.. الشيخ «نواف الأحمد» يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت

بالفيديو.. الشيخ «نواف الأحمد» يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت
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تواصل – فريق التحرير :

أدى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أمام رؤساء وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وكبار الشيوخ والشخصيات في الدولة داخل مبنى مجلس الأمة.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء الكويتي، كان قد نادى في اجتماعه الاستثنائي أمس بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميرًا لدولة الكويت خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة

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