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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«الجوازات» توضح خطوات خدمة تصاريح السفر الاستثنائية عبر «أبشر»

«الجوازات» توضح خطوات خدمة تصاريح السفر الاستثنائية عبر «أبشر»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن خطوات خدمة (تصاريح السفر الاستثنائية) المتاحة عبر منصة أبشر الإلكترونية.

وأوضحت الجوازات خطوات الخدمة كما يلي:

1- الدخول على حسابك في أبشر.

2- من أيقونة خدماتي انقر عل خدمات.

3- اختيار الجوازات.

4- اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات.

5- اختيار طلب جديد.

6- اختيار المنطقة (المديرية العامة للجوازات).

اختيار نوع التصريح وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.

 

 

 

 

 

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