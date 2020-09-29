«الجوازات» توضح خطوات خدمة تصاريح السفر الاستثنائية عبر «أبشر»

تواصل – فريق التحرير:
كشفت المديرية العامة للجوازات، عن خطوات خدمة (تصاريح السفر الاستثنائية) المتاحة عبر منصة أبشر الإلكترونية.
وأوضحت الجوازات خطوات الخدمة كما يلي:
1- الدخول على حسابك في أبشر.
2- من أيقونة خدماتي انقر عل خدمات.
3- اختيار الجوازات.
4- اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات.
5- اختيار طلب جديد.
6- اختيار المنطقة (المديرية العامة للجوازات).
اختيار نوع التصريح وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.
تعرف على خطوات خدمة (تصاريح السفر الاستثنائية) المتاحة عبر منصة#أبشرالإلكترونية#الجوازات_في_خدمتكمpic.twitter.com/xFFpgu2b2v
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA)September 29, 2020