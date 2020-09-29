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«الشورى» يطالب «التجارة» بتقييم تأثير جائحة كورونا على عرض السلع وأسعارها

«الشورى» يطالب «التجارة» بتقييم تأثير جائحة كورونا على عرض السلع وأسعارها
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تواصل – فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى خلال جلسته اليوم الثلاثاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية بعمل دراسة جدوى لإبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الواعدة، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتشجيع المزيد من صادرات قطاع الخدمات وتذليل عقبات التصدير ورفع مستوى الاستثمارات المحلية فيه.

كما طالب المجلس بالعملمع هيئة تنمية الصادرات السعودية لتطوير منصة إلكترونية شاملة للتعريف بفرص التصدير القائمة والواعدة وكافة متطلبات التصدير للدول الأخرى لرفع مستوى صادرات المنتجات الوطنية، وتبني خطة عمل – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – لاحتواء تأثيرات جائحة فايروس كورونا المستجد على التجارة الخارجية للمملكة.

وأكد المجلس ضرورةالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص للإسراع في إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتجارة الخارجية مع العمل على تطويرها بشكل مستمر بما يساهم في تنمية العلاقات التجارية لصالح المملكة .

وأشار المجلس إلى تنمية قدرات أعضاء فرق التفاوض التجارية بما يحقق الأهداف التي تسعى إليها المملكة وتعزيز مركزها التفاوضي في المداولات الخاصة بالاتفاقيات التجارية الدولية .

وطالب المجلس، وزارة التجارة بتقييم تأثير جائحة كورونا على (نمو الأنشطة التجارية -عرض السلع وأسعارها- الغش التجاري والتستر) لتعزيز حماية المستهلك والتاجر من أخطار الأزمات.

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