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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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أكثر من 800 ألف مستفيد من خدمات مراكز «تأكد» في الرياض

أكثر من 800 ألف مستفيد من خدمات مراكز «تأكد» في الرياض
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تواصل – واس

قدّمت مراكز تأكد في الرياض خدماتها لـعدد 813578 مستفيد ، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .

يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس ” كورونا” من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق ” صحتي “.

كما أن مراكز ” تأكد ” توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .

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