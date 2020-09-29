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بالانفوجراف.. «رئاسة الحرمين» توضح أهم الإجراءات الاحترازية لسلامة المعتمرين

بالانفوجراف.. «رئاسة الحرمين» توضح أهم الإجراءات الاحترازية لسلامة المعتمرين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عن عدة إجراءات احترازية اتخذتها في المسجد الحرام وذلك حرصا على سلامة الزوار والمعتمرين.

وفي تصميم إنفوجرافيك، قالت “شؤون الحرمين”: إن أهم الإجراءات الاحترازية تتمثل في الآتي: تعقيم الحرم 10 مرات يوميا، وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه ابتداء من الأحد المقبل، وتوزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة حفاظا على سلامتهم.

كما يُمنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وبشأن الطواف فسيكون خارج الحاجز الموجود حالياً، بالإضافة إلى تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر.

 

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