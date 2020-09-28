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توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وسحب رعدية على أربع مناطق

توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وسحب رعدية على أربع مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن الطقس ليوم الغد، سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 18 درجة مئوية في بيشة.

 

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