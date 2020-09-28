«التجارة» توضح شروط وخطوات طلب تصريح السفر لمن لديهم شركات خارج المملكة

تواصل – فريق التحرير :
أعلنت وزارة التجارة عن شروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر للخارج، لمن لديهم صفات وظيفية في شركات ومؤسسات تجارية خارج المملكة.
وأوضحت أنه من شروط الحصول على تصريح السفر كالتالي:
أولاً: إثبات الصفة الوظيفية في المنشأة التجارية خارج المملكة عن طريق خطاب من المنشأة مصادق عليه من سفارة المملكة ، أو سفارة دولة المنشأة في المملكة موضحاً فيه (اسم الشخص طالب التصريح ، وصفته الوظيفية ومسماه الوظيفي ، ومكان العمل ، وتاريخ بداية مزاولته العمل مع المنشأة ، واسم الدولة وسبب طلب السماح بالسفر لها ، وبيان عدم قدرته على مواصلة العمل عن بعد) .
– صورة من عقد العمل أو قرار التعيين
– تعهد بعدم السفر إلى دولة أخرى غير الدولة المطلوب السفر إليها .
– تعهد مقدم الطلب بصحة البيانات .
ثانياً : إذا كان مقيم في دولة المنشأة فيجب عليه تقديم ( وثيقة تملك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول ، وبطاقة إقامة أو ما في حكمها دائمة أو شبه دائمة في دولة المنشأة) .
ثالثاً : إذا كان مقدم الطلب سيصطحب عائلته من الدرجة الأولى ، فعليه تقديم بطاقة العائلة أو ما يثبت صلة القرابة .
كما أوضحت التجارة آلية التقديم والتي تتمثل في 5 خطوات :
– الدخول عل منصة أبشر للأفراد .
– اختيار خدماتي .
– اختيار خدمات الجوازات .
– اختيار خدمات وزارة التجارة .
– اختيار من لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة .
ونوهت التجارة أنه لن يتم النظر إلا في الطلبات التي تقدم عن طريق أبشر فقط .