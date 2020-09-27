لمستخدمي «أوفيس 2010».. عليك بهذا الإجراء فوراً لحماية خصوصيتك

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أكد الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، على أهمية تحديث برنامج أوفيس 2010 لتفادي أي مخاطر أمنية بسبب عزم شركة مايكروسوفت إيقاف التحديثات الأمنية والفنية لهذا الإصدار.

وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تنبيه.. إذا كنت لا تزال تستخدم الأوفيس 2010، فيجب عليك التحديث إلى أي إصدار أحدث منه! فستوقفت مايكروسوفت التحديثات الأمنية والفنية لهذا الإصدار خلال أيام؛ مما يعني أنه أصبح عُرضة للمخاطر الأمنية التي تهدد سلامة خصوصيتك”.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي “ملاحظة.. هناك 83٪ من الشركات عالمياً لا تزال تستخدم الأوفيس 2010”.