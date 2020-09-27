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التحالف: إطلاق سراح 15 جندياً سعودياً ضمن اتفاقية تبادل الأسرى بين حكومة اليمن والحوثيين

التحالف: إطلاق سراح 15 جندياً سعودياً ضمن اتفاقية تبادل الأسرى بين حكومة اليمن والحوثيين
العقيد الركن تركي المالكي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية العقيد تركي المالكي، اليوم (الأحد)، عن إطلاق سراح 15 جندياً سعودياً في اليمن ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد “نرحب باتفاقية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين.. اتفاقية تبادل الأسرى في اليمن امتداد لاتفاق ستوكهولم”.

وأوضح المالكي “الحكومة اليمنية ستطلق 681 أسيرا والحوثيون سيطلقون 400 من بينهم 15 جنديا سعوديا و4 سودانيين”.

مشيرا إلى أن الأسرى في سجون الحوثي أصيبوا بأمراض معدية لم تكن موجودة في الجزيرة العربية، وقد عمل التحالف على وضع خطط علاجية للأسرى.

وأكد المالكي بأن الخطة التنفيذية لإتفاقية تبادل الأسرى يشرف عليها الصليب الأحمر الدولي، ودعا ميليشيا الحوثي إلى عدم تقويض جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث مؤكدا بأن التحالف يعمل على أن يكون هناك حل سياسي شامل في اليمن.

وأضاف المالكي ” الأولوية القصوى لنا هي استعادة الأسرى في أسرع وقت، و نرفض استخدام اتفاقية تبادل الأسرى في أي مزايدات سياسية، واتفاق تبادل الأسرى «إنساني بحت»”.

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